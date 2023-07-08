Trabzonspor Hazırlık Maçında Hajduk Split'e 2-0 Mağlup Oldu

Trabzonspor, Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Nenad Bjelica, oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerini belirterek iyi bir maç olduğunu söyledi. Bjelica ayrıca sakatlanan Joaquin Fernandez hakkında bilgi verdi ve milli takımlardan dönen futbolcuların katılımıyla daha iyi bir performans sergileneceğini ifade etti. Transfer listesindeki Petkovic hakkında da konuşan Bjelica, alternatif oyuncular olduğunu belirtti.

Trabzonspor, Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında, Hırvatistan ekibine 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerine bakarsak eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya'da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan Hajduk Split müsabakası sonrası açıklama yaptı. Bordo mavililerin 2-0'lık mağlubiyetini ve takımın performansını değerlendiren Bjelica, "İyi bir 90 dakika oldu diyebilirim, sonuçtan dolayı mutlu olmamız imkansız ama oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerine bakarsak eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimiz fiziksel olarak daha kuvvetliydi" ifadelerini kullandı.

Transfer listesindeki Petkovic hakkında değerlendirme yapan Bjelica, "Petkovic ile otelde karşılaştık, sohbet etme fırsatı bulduk. Böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerinin olumlu olması gerekiyor ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Petkovic olmazsa onun yerine olabilecek birçok kaliteli oyuncular var" dedi.