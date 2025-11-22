Haberler

Trabzonspor Hava Toplarında Dominasyon Sağlıyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 12 hafta sonunda 18 golünün 7'sini kafa vuruşlarıyla buldu. Nijeryalı yıldız Paul Onuachu, 4 kafa golüyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, hücum zenginliği ve defansif sağlamlıklarıyla öne çıkıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon gol yollarında gösterdiği çeşitlilik ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkıyor. Bordo-mavililer, attığı 18 golün 7'sini kafa vuruşlarıyla bulurken, Nijeryalı golcü Paul Onuachu 4 kafa golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor en çok kafa ile gol bulan takım oldu. Lig'de 18 gol atan bordo-mavililerde söz konusu goller 7 oyuncudan gelirken, Karadeniz ekibinde hücum zenginliği ön plana çıkıyor. Paul Onuachu 8 golle takımın en skorer ismi olurken, Felipe Augusto 5 golle onu takip etti. Savic, Zubkov, Sikan, Olulai ve Okay Yokuşlu birer golle skora katkı verdi.

Gol yollarında istikrar

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 12 maçın 10'unda gol bulmayı başardı. Bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Galatasaray ile golsüz berabere kaldığı maçlarda skor üretemedi. Fatih Tekke'nin öğrencileri 6 maçta kalesini gole kapatarak savunmada da istikrarlı bir performans ortaya koydu.

En çok kafa golü Onuachu'dan

Trabzonspor'da 8 golle takımın en golcü ismi olan Paul Onuchu, gollerin yarısını kafa vuruşuyla attı. Nijeryalı forvet hava toplarındaki etkinliği ile takıma önemli katkı sunarken, Augusto, Savic ve Sikan da kafa ile gol atan oyuncular oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
