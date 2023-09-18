Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı yenen Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma, rondo ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor, 6. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 25 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise interval koşu yapıldı.

Bordo-mavili takım bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.