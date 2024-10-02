Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, sürat ve taktiksel unsurlara odaklandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptı. Antrenman, pozisyonel dar alan oyunu ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON