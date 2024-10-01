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Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş liderliğindeki antrenmanlarda oyuncular, pas çalışmaları ve oyun ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Rondo ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, iki kaleli oyun ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

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