Trabzonspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları devam eden oyuncular antrenmana katılmadı. Takım, Adana'ya özel uçakla hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Nicolas Pepe ile belinde kas spazmı yaşayan Stryger Larsen katılmadı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman, pas organizasyonları ve sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Hatayspor maçının hazırlıklarını sonlandıran bordo-mavililer, akşam saatlerinde THY'ye ait özel uçakla ilk olarak Adana'ya, daha sonra da kara yolu ile maçın oynanacağı Mersin'e hareket edecek.