Trabzonspor, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri devam eden bazı oyuncuların katılmadığı antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oldukları gözlendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Orsic katılmadı. Fernandez ve Pepe özel antrenman programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Benkovic ise idmana katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda yarı sahada gruplar halinde maç yaparken, oyuncuların moralli ve istekli oldukları gözlendi. - TRABZON