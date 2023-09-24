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Trabzonspor, Hatayspor maçı için hazır

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Takımın hazırlıkları tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen ve Orsic katılmadı. Fernandez ve Pepe özel antrenman programı dahilinde takımdan ayrı çalışırken, bel bölgesinde kas spazmı yaşayan Larsen antrenmana katılmadı.

Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşirken, bordo-mavililer antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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