Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Bordo-mavili kulüp, saldırının ülke futboluna büyük zarar verdiğini belirtti.

Trabzonspor, Hakeme Yapılan Saldırıyı Kınadı

Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sporun fair-play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelelerinin sürmesine rağmen bu akşam yaşanan çirkin saldırının ülke futboluna büyük zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz. Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.