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Trabzonspor Hakem Hatalarına Tepki Gösterdi

Trabzonspor Hakem Hatalarına Tepki Gösterdi
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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, hakem hatalarına karşı sert bir açıklama yaparak, Trabzonspor'un Türk futbolundaki önemine vurgu yaptı ve haksız kararlarla mücadele edeceklerini belirtti.

TRABZONSPOR Divan Kurulu adına konuşan Osman Çavuşoğlu, hakem hatalarına tepki göstererek "Trabzonspor büyük ve güçlü bir camiadır. Kimseye diyet borcu yoktur. Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Trabzonspor bir başkaldırı abidesidir. Bizi yok saymak, hakkımızı gasp etmek asla mümkün değildir" dedi.

Divan Kurulu Başkanlığı adına açıklama yapan Osman Çavuşoğlu, "2024-2025 sezonunun başlangıcından bu yana yaşanan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur. Trabzonspor'un son dönemde yaşadığı hakem kararları, maalesef Türk futbolunun adalet duygusunu örseleyen, fair-play ruhunu yok eden bir boyuta ulaşmıştır. Öyle ki artık hata çizgisini aşmış, kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme, bir hakkaniyetsizlik zinciri kurulmuşçasına Trabzonspor'un önüne set çekilmeye çalışılmaktadır. Türk futbolunun köklü değerlerinden biri olan Trabzonspor, Karadeniz'in o hırçın dalgalarından, şehrin mütevazı sokaklarından doğmuş, milyonlarca taraftarın gözünde hak ve adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Merkez Hakem Kurulu! Sizlere sesleniyoruz: Futbolun ruhunu, sporcuların emeğini ve milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü haksız kararlarla yerle bir etmenize izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'TRABZONSPOR BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR CAMİADIR'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Trabzonsporluluğumu rafa kaldırdım, Trabzonspor'un aleyhine inisiyatif kullanabilirsiniz" söylemi, aslında tarafsızlığa vurgu yapmak adına dile getirilmiş olmasına rağmen, belli ki yanlış anlaşılmış, yanlış kullanılmış ve böylece Trabzonspor, daha ligin dörtte biri oynanmadan birçok maçta hakem mağduriyetine maruz kalmıştır. Sn. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor üzerindeki bu algıyı kaldırması gerekmektedir. Bunu kamuoyu önünde yapmalı ve taraflarca iyice anlaşılmasını sağlamalıdır. Sonuç olarak; Trabzonspor büyük ve güçlü bir camiadır. Kimseye diyet borcu yoktur. Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Trabzonspor bir başkaldırı abidesidir. Bizi yok saymak, hakkımızı gasp etmek asla mümkün değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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