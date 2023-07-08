Trabzonspor, Hajduk Split'e yenildi

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenildi. Teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncuların iyi çalıştıklarını düşünerek maçın iyi geçtiğini belirtti. Fernandez'in sakatlığı hakkında ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bjelica, transfer gündeminde bulunan Petkovic ile görüştüklerini ancak henüz sonuç alınmadığını ifade etti.

Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız. 7 günlük çalışmada oyuncuların iyi çalıştıklarını düşünürsek bizim adımıza iyi maç oldu diyebiliriz." dedi.

Bjelica, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri adına iyi bir 90 dakika olduğunu belirterek, "Sonuçtan tabii ki mutlu olmam imkansız. 7 günlük çalışmada iyi çalıştıkları düşünürsek bizim adımıza iyi maç oldu diyebiliriz. Rakibimiz fizik olarak daha hazır önce ligleri başlayacak. Biz de herkese şans vermeye çalıştık. Çalışmamıza aynı hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fernandez'in sakatlığına ilişkin ise Bjelica, "Şu an kontrol amacıyla kendisi hastanede. Umuyorum çok büyük bir şey çıkmayacak. Pozisyonda kemiğine darbe aldı. Sonuç çıkınca daha net bir şey çıkarabiliriz." dedi.

Bir hazırlık döneminde olduklarını ifade eden Bjelica, "Bizim amacımız sadece hazırlık maçlarını kazanmak değil. Amacımız ligdeki maçları kazanmak. O süreci hazırlamaya çalışacağız. Milli oyuncular geldikten sonra daha farklı görüntü olabilir. Bugün de genç oyuncular hepsi iyi görüntü verdiler. İyi yönde çalışmaya devam edecekler düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bjelica, bir soru üzerine Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Petkovic'in takımı Dinamo Zagrep ile aynı yerde kamp yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Petkovic ile otelde görüşmüştük. Denk geldiğimizde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Zaten bahsettiğimizde böyle durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Ama zaten hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerin sonlanması ya da olumlu noktaya varması gerekiyor. Listemizdeki tek oyuncu o değil. Eğer Petkoviç olmazsa onun yerine olabilecek çok kaliteli oyuncular da var."

Her bölgeye oyuncu baktıklarını kaydeden Bjelica, "Aramızdan ayrılan oyuncular olabilir. Bir oyuncular aramızdan ayrıldığında yine aynı kalitede aynı yetenekli oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Biz de bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer bahsettiğim gibi bir oyuncu aramızdan ayrılırsa yine o şekilde transfer piyasasında en iyi işi çıkararak onun yokluğunu doldurmaya çalışacağız." dedi.

Bu arada Trabzonspor'un kampına altyapıdan kaleci Erol Can Çolak'ın da katıldığı belirtildi.