Trabzonspor, Hajduk Split'e 2-0 yenildi

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenildi. Bordo-mavililer, etkili bir oyun ortaya koyamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.

Stat: Lubliyana

Hakemler: Denis Sabanagic, Dejan Svarj, Anej Kurez ( Slovenya )

Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Dk. 77 Oğuzhan Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 61 Bartra), Fernandez (Dk. 15 Denswil- Dk. 78 Ali Şahin Yılmaz), Arif Boşluk, Emirhan Zaman (Dk. 77 Salih Malkoçoğlu), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Abdülkadir Ömür (Dk 61. Kerem Şen), Visca (Dk. 77 Poyraz Yıldırım), Orsic (Dk. 77 Abdurrahman Bayram), Gomez (Dk. 46 Enis Destan)

Hajduk Split : Lucic, Sigur (Dk. 80 Capan), Sarlıja, Ferreira (Dk. 80 Cuic), Melnjak, Krovionovic, Grgic (Dk. 73 Cubelic), Dolcek (Dk. 64 Sahiti), Benrahou (Dk. 64 Laus), Dajaku (Dk. 73 Brajkovic), Mlakar (Dk. 80 Prpic)

Goller: Dk. 15 Dolcek, Dk. 33 Hüseyin Türkmen (kendi kalesine) ( Hajduk Split )

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenildi.

Slovenya'da 9 milli oyuncusundan yoksun olarak karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadı.

5. dakikada Orsic'in ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Lucic'in müdahale ettiği top, direği de çarparak kornere çıktı.

15. dakikada Hajduk Split öne geçti. Mlakar'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumda Dolcek, yerden vuruşla topu filtre gönderdi: 0-1

23. dakikada Gomez'in ceza alanı içi sol çaprazından yerden şutunda, kaleci Lucic, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

33. dakikada Sigur'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvat ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, top yan direkten döndü.

51. dakikada Melnjak'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe iki hamlede tehlikeyi önledi.

53. dakikada Orsic'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Arif Boşluk'un şutunda, top bir kez daha yan direkten döndü.

67. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı ön çizgisi üzerinden şutunda önce savunmaya ardından direğe çarpan top kornere çıktı.

4 şutu direğe çarpan bordo-mavili takım, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

-Maçtan notlar

Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, bordo-mavili takımın ilk hazırlık maçında ilk 11'de forma giydiler.

Fernandez, maçın 15. dakikasında sakatlanarak yerini Denswil'e bıraktı. Bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol pozisyonunda dizi direğe çarpan İspanyol oyuncu, tedavisinin ardından oyundan alındı. Bu oyuncunun yapılacak kontrollerden sonra durumu açıklanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında Abdülkadir Ömür, sahaya kaptan olarak çıktı.

Kiralık olarak bordo-mavili takıma dönen Brezilyalı oyuncu Flavio, sol arka adalesinde sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

Karşılaşmayı az sayıda Türk ve Hırvat taraftarlar takip etti.???????