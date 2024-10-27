Trabzonspor Göztepe'ye Mağlup, Moraller Bozuk
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. İlk mağlubiyetini alan bordo-mavililer, 12 puanla 9. sıraya gerileyerek hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan Simon Banza, Göztepe karşısında attığı golle takımına katkı sağladı ancak bu, galibiyet için yeterli olmadı.
SÜPER Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. Sahasında Başakşehir'i mağlup ederek seri başlatmak isteyen bordo-mavililer yine üst üste 2 maç kazanamadı.
Süper Lig'de 10'uncu hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. İzmir ekibi karşısında aldığı yenilgi ile ilk mağlubiyetini yaşayan bordo-mavililer, ortaya konan futbolla da tepki çekti. Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan toplarken sıralamada bir basamak gerileyerek 9'uncu sıraya düştü. Karadeniz ekibi bu sezon çıktığı 9 lig maçında 9 gol kaydederken, 2016-17 sezonundan (6) bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, henüz deplasman galibiyeti elde edemedi.
BANZA YİNE GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Göztepe karşısında attığı golle gol sayısını 4'e çıkardı. 6 maçta 4 gol kaydeden Kongolu oyuncu bu maçı da boş geçmezken, attığı gol takımının galip gelmesi için yeterli olmadı. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım hafta sonu sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.
YEREL BASIN TEPKİLİ
Deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan bordo-mavililer ilk yenilgisini alırken ortaya konan futbol da tepki çekti. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyeti tepki içerikli başlıklarla yorumladı.
Yerel gazete başlıkları şu şekilde:
Sonnokta: Bu forma size ağır geliyor
Taka: İzmir'de kayıp fırtına
Günebakış: Ruhsuzlar
Karadeniz: Hepinize yazıklar olsun