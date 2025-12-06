Haberler

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını tamamladı. Ayrıca takım oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'nin doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
