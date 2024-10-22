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Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kuvvet ve pas çalışması yaptılar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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