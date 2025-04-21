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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, dinamik ısınma ve oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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