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Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki takım, sprint çalışması ve taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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