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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışmaları yaptılar.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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