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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular teknik ısınma ve taktiki çalışmalar gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

8'e 4 dar alan geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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