Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı. Antrenman, kuvvet çalışması ve pas çalışması ile devam etti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Trabzonspor Antrenman Futbol Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman hapisten çıkacak, kaç yıl ceza aldı? Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir (2024 IFFHS)? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.