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Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular rejenerasyon ve yüksek şiddetli anaerobik oyun çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek şiddetli anaerobik oyun çalışması yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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