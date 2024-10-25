Trabzonspor, Göztepe ile Deplasmana Çıkıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 29'uncu kez Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe karşısında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakibine üstünlük sağlayan Karadeniz ekibi, İzmir'den 3 puanla dönüp, ligde ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Göztepe'nin konuğu olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig'de 12 puanla 8'inci sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek yeni sezonda hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Aynı puana sahip ev sahibi Göztepe ise sahasında galip gelerek geçen hafta deplasmanda aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor.

TRAZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 28'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 16, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken 10 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 50 gol gönderirken, kalesinde 25 gol gördü.

İki takım arasında en son Süper Lig'de 12 Mart 2022'de oynanan karşılaşma Trabzonspor 'un 4-2 üstünlüğü ile sona ermişti.