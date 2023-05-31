Trabzonspor, Giresunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor, Giresunspor'u 4-2 mağlup etti ve 8 ay sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı. Umut Bozok'un 2 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Trabzonspor, deplasman fobisini aşmayı başardı.

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini sahasında 4-2 mağlup etti. Bu sezon deplasman galibiyetini son olarak ligin 8'inci haftasında yaşayan bordo mavililerin deplasman kabusu 8 ay sonra sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Giresunspor'a konuk olan Trabzonspor, müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sezon başarıdan uzak kalan bordo mavililer, haftalardır süren deplasman fobisini de komşu ekip karşısında aşmayı başardı.

Bordo mavili formayla bu sezon ligde 25 maça çıkan Umut Bozok, 7 gole ulaşırken ilk asistini de yaptı.