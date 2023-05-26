Trabzonspor Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, aerobik çalışmayla sona erdi.Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.