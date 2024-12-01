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Trabzonspor Genel Kurulu'nda Sicil Kurulu Başkanı Kura ile Belirlendi

Trabzonspor Genel Kurulu'nda Sicil Kurulu Başkanı Kura ile Belirlendi
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Trabzonspor'un olağan genel kurulunda, Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu ve İsmail İnan eşit oy alınca kura çekimiyle başkan belirlendi. Serdar İsaoğlu başkanlığa seçilirken, İsmail İnan da onu tebrik etti.

Trabzon spor'un olağan genel kurulunda Sicil Kurulu Başkanı, 2 adayın eşit oy almasının ardından yapılan kura çekimi sonucu Serdar İsaoğlu oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki genel kurulda Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik olmak üzere 5 aday yarıştı.

Serdar İsaoğlu ve İsmail İnan 558'er oy alarak sicil kurulu başkanlığı için diğer adayları geride bıraktı.

Divan Başkanı Hakan Orhan, iki başkan adayı ile görüşme yaptı. Tüzükte eşitlik halinde ne yapılacağı ile ilgili bir madde bulunmadığından dolayı iki aday, kura çekimine gidilmesi konusunda anlaştı.

Divan Başkanı Orhan, spor salonunda bulunan kupa içinde her iki ismin yazılı bulunduğu kağıtların yer aldığı kurada Serdar İsaoğlu'nu çekti.

İsaoğlu'nun destekleyenler kura çekiminin ardından büyük sevinç yaşadı.

İsmail İnan da İsaoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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