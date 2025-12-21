Haberler

Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, galibiyetle devre arasına girmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler, yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
