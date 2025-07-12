Trabzonspor, Genç Kaleci Muhammet Taha Tepe ile Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Genç Kaleci Muhammet Taha Tepe ile Sözleşmesini Feshetti
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Trabzonspor, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 2022-2023 sezonunda 6, 2023-2024 sezonunda 3 ve 2024-2025 sezonunda 5 resmi maçta forma giyen Tepe, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

TRABZONSPOR, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2025 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Trabzonspor, genç kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. 2001 doğumlu Tepe, futbol kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı, ardından 2014–2019 yılları arasında Altınordu'da gelişti. Buradan 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor'a transfer oldu. Muhammet Taha Tepe Trabzonspor formasıyla 2022-23 sezonunda 6, 2023-24 sezonunda 3 ve 2024-25 sezonunda 5 resmi maç olmak üzere toplamda 14 kez forma giydi. Genç kaleci Trabzonspor kariyerinde sadece 1 sarı kart gördü. Son iki sezonda Uğurcan Çakır'ın ardından takımın ikinci kalecisi olarak görev yapan genç file bekçisi Trabzonspor kariyerinde sadece 1 sarı kart gördü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmeyen Muhammet Taha Tepe ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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