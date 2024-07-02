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Trabzonspor Genç Kaleci İçin Kiralık Teklifleri Değerlendiriyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun başka bir kulübe kiralanması yönünde rapor verdiği açıklandı. Bordo-mavili kulüp, genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, oynaması için başka bir kulübe kiralanması yönünde rapor verdiği genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu için takımlar, bordo-mavili kulübün nabzını yokluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda 5 sezondur 3 ve 4. kaleci pozisyonunda bulunan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun oynaması için başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi yönünde rapor verdi. Bordo-mavili kulüp ise Süper Lig'de 1 maç oynayan genç kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda. Forma giyebileceği ve kendini geliştirebileceği bir kulübe gitmesi içinde Karadeniz ekibinin, oyuncusuna tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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