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Trabzonspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup etti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından yapılan basın toplantısında takımının performansını değerlendirdi ve oyuncularını tebrik etti.

- Abdullah Avcı: "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra deplasmanda kazanmak çok önemli"

GAZİANTEP - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra deplasmanda kazanmak çok önemli" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, zorlu bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Abdullah Avcı, "Ligde değişik formasyonlarda oynayan Gaziantep FK'ya karşı ciddi bir şekilde oyun organizasyonu olarak hazırlandık. Hepsini nasıl karşılarız? Oynarken de organizasyonlarımız nasıl yaparız diye hem analizlerde hem pratikte uyguladık, çalıştık. Bugün itibarıyla maçın genel değerlendirmesini yaptığımızda, ilk 20-25 dakika oyuna girmek kolay olmuyor, özellikle deplasman olunca. Yani rakip için de aynı şey geçerli. Dengeli bir oyun vardı ama 20-25'ten sonra özellikle maç 2-0 olana kadar 7-8 tane net pozisyon, rakibin kalecisinin de kurtardığı pozisyonlar var. 2-0'dan sonra oyunu tamamen doğru oynayan, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olan, atak sonuçlandıran ve pozisyona girip kaçıran bir takım kimliğine büründük. Sonrasında da 3. golü bulduk. Daha farklı olabilirdi. Edin bugün 6-7 tane asist yapabilirdi. Bugün bütün takım, saha planını, çalıştığımız organizasyonları, rakip arkasına koşuları çok doğru uyguladılar ve bunun bugün karşılığını aldık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir maçı deplasmanda kazanmak bizim için önemliydi" diye konuştu.

"Trabzonspor'un başında 100. lig maçına çıkmak beni gururlandırdı"

Trabzonspor'un başında 100. maçına çıktığını da hatırlatan Avcı, "Bugün kendi adıma Trabzonspor'un başında 100. lig maçına çıkmışım. Trabzonspor'da her teknik adamı gururlandırır 100 maça çıkmak. Onun için yani iyi ki Trabzonspor var diyorum. Her zaman onun için biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin nasıl bir oyun istediğini çok net bilen ve bunu daha evvelden ekibiyle gerçekleştirmiş bir teknik direktörüm. Zaman zaman inişlerin çıkışların olduğu bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Şimdi hem yarışırken hem sonuç alırken hem de organizasyonumuzu geliştirmeye çalışacağız. Bugün oyuncularımı bütün oyun planlarına sadık kaldıkları için, oyun içinde kaldıkları için tek tek isim vermeden hepsini tebrik ediyorum. Rakibe de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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