Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Trezeguet'in 2 golü ve Bakasetas'ın bir golüyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir
Gaziantep Fk : Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel (Dk. 59 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Riascos), Maxim (Dk. 65 İlker Karakaş), Markovic, Dragus
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir (Dk. 88 Dimitrios Kourbelis), Trezeguet (Dk. 90+2 Fountas), Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca (Dk. 88 Enis Bardhi), Paul Onuachu (Dk. 74 Enis Destan )
Goller: Dk. 47 ve Dk. 76 Trezeguet, Dk. 59 Bakasetas ( Trabzonspor ), Dk. 80 Dragus ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk.15 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 79 Mendy, Dk. 87 Enis Destan ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
47. dakikada konuk ekip golü buldu. Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kale dibinde buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kale çizgisindeki Djilobodji uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
50. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında, Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği ortaya kale dibinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Nita zorlukla kontrol etti.
59. dakikada Trabzonspor farkı 2'e çıkardı. Trezeguet'in sol kanattan verdiği pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, topu gerideki Bakasetas'a bıraktı. Bakasetas, sert ve düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
63. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Ceza sahasındaki Markovic'in pasını alan Maxim'in sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın elleriyle müdahalesinin ardından üst kale direğine çarparak içeri döndü, savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattaki Visca'nın ortasına yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Nita'nın dokunması sonrasında içeri döndü. Trezeguet, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere ulaştırdı: 0-3.
80. dakikada ev sahibi golü buldu. Hakem Arda Kardeşler'in serbest vuruşu kararın ardından topun başına Dragus geçti. Dragus, çektiği serbest vuruşunda meşin yuvarlağı kalenin sol köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.