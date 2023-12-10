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Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

10 Aralık 2023 21:05 Son Güncelleme: 21:06 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Trezeguet'in 2 golü ve Bakasetas'ın bir golüyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.