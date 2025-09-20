Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı: 1-0
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya ev sahipliği yaptı. İlk yarıyı konuk ekip Gaziantep FK, Rodrigues'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Yusuf Kabadayı (Dk. 45 Bayo), Maxim
Gol: Dk. 39 Rodrigues ( Gaziantep Fk )
Sarı kart: Dk. 15 Ndiaye ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.
36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1
45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.