Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon'da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Haberler

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