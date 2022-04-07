Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Karadeniz ekibi, Trabzon'da yaşanan sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.