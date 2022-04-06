Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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