Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas çalışması ve 5'e 2'nin ardından dar alanda oyun ile çift kale maç oynadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.