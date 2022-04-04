Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından dayanıklılık ve çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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