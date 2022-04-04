Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
AA - Hakan Burak Altunöz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından dayanıklılık ve çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Hakan Burak Altunöz - Spor