Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'daki antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
