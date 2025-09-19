Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışıldı.

Bordo-mavililer, yarın Papara Park'ta saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç sonuna damga vuran görüntü! Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti

Galatasaray taraftarı faturayı iki isme kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.