Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışıldı.
Bordo-mavililer, yarın Papara Park'ta saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
