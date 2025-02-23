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Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzonspor - Gaziantep FK Maçı Öncesi Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele öncesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle stadyumda kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabaka öncesinde stadyumda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle şehir beyaza büründü. Devam eden yağış nedeniyle, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Trabnzonspor - Gaziantep FK maçı öncesinde stadyumda ekipler zemini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Maç saatine kadar zeminin hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcanırken, hava şartları ve saha durumuna göre hakem Atilla Karaoğlan karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına karar verecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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