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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gitti

9 Aralık 2023 16:06 Son Güncelleme: 16:08 Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e hareket etti. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular kadroda yer almadı.