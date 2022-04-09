Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yoğun sis nedeniyle dün Gaziantep'a gidemeyen bordo-mavili takım, bugün saat 16.30'da Trabzon'dan, Gaziantep'e hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Dün Gaziantep'e gitmesi beklenen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'da kalmıştı. Bordo-mavililer, bugün saat 1.: 30'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 16.30'da Gaziantep'e hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bordo-mavililerin dün Gaziantep'e gidememesinden dolayı müsabakayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelemişti. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Trabzon, Spor, Haberler

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