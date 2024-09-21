Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular oyun çalışması yaptı ve taktik çalışmalara odaklandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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