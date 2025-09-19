Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak. Bordo-mavililerin takımında bazı oyuncular sakat veya cezalı. Maç saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep Fk'yı konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.
Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor