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Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 mağlup etti

Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u 85-63 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk iki periyotta önde giden Gaziantep, son periyotta Trabzonspor'un etkili oyunuyla yenilgiye uğradı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.

İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Gaziantep ekibi devreyi Marquis Jurell Wright'in etkili oyunuyla 41-37 önde tamamladı.

Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 57-54 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 85-63 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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