Trabzonspor, galibiyet orucunda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, galibiyet orucunda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, galibiyet orucunda

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, galibiyet orucuna yattı.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, galibiyet orucuna yattı. Fatih Karagümrük ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, ligde 4 maçtır kazanamayarak 9 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayla bordo-mavililer galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Nisan ayında oynadığı 3 maçı da kazanamayan Karadeniz ekibi adeta galibiyet orucuna yatarak 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de en son galibiyetini Göztepe karşısında 4-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından oynadığı Çaykur Rizespor maçını 3-2 kaybederken, Beşiktaş ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig'de 73 puanla ilk sıradaki yerini koruyan bordo-mavililer, kalan 5 maçta 4 puan çıkarması halinde, rakiplerin alacağı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title