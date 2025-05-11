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Trabzonspor, Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından Türkiye Kupası'na Odaklandı

Trabzonspor, Galatasaray Mağlubiyetinin Ardından Türkiye Kupası'na Odaklandı
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Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor. Bordo-mavili takım, bu sezon 3 büyük rakibiyle yaptığı maçlardan galibiyet elde edemedi.

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında sahasında lider Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı. Sarı-kırmızılılara karşı alınan mağlubiyetle bu sezon 3 büyük takımla yaptığı maçlardan galibiyet elde edemeyen bordo-mavililerin tek beraberliği ligin ilk yarısında sahasında Beşiktaş'la yaptığı maç oldu.

Bordo-mavili takımın Galatasaray'a sahasındaki mağlubiyeti yeni bir istatistiği de beraberinde getirdi. Dünkü galibiyetiyle Trabzonspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabetteki en uzun serisini tekrarladı (Mayıs 2001-Mayıs 2003).

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUPA RANDEVUSU

İki ezeli rakip 14 Mayıs Çarşamba günü bu kez Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, bu sezon Kupayı müzesine götürerek hem Avrupa biletini alabilmek hem de taraftarlarının gönlünü almak istiyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyette, hafta içi oynanacak kupa maçına odaklanmasının etkisi olduğunu vurguladı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Çarşamba'ya görüşelim aslanım

Günebakış: Akıllar Kupa'da olunca

Taka: Ne yapın edin o Kupayı Trabzon'a getirin

Sonnokta: Galatasaray'a değil hakeme yenildik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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