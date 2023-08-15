Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon, teknik ısınma, pozisyon oyunu ve aerobik çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.