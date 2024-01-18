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Trabzonspor-Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları ve taraftarların ilgisi hakkında bilgiler verildi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatarasay karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP Platinum-B 2 bin lira, VIP Platinum A-C 1500 lira, VIP Gold bin lira, VIP Silver 750 lira, Batı tribün 500 lira, Doğu üst 400 lira, Fırtına 300 lira, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 lira olarak belirlendi.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.

Taraftarlardan Orhan Cömert, maç için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Coşkulu bir şekilde Trabzonspor'umuzun yanında olup bu maçı alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Almanya'dan maç için geldiğini belirten Murat Yurtseven ise Trabzonspor'dan galibiyet beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

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