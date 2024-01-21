Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Trabzonspor; Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.
CANLI ANLATIM
D.A İlk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.
45' Enis Bardhi'nin sol kanattan içeriye çevirdiği topta Edin Visca topu ıska geçti.
45' Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim'in yerine Davinson Sanchez oyuna girdi.
40' Kullanılan taç atışında Enis Destan'ın kafayla indirdiği topu Lucas Torreira uzaklaştırdı.
39' KAÇTI! Enis Bardhi'nin ara pasında Taxiarchis Fountas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Açıyı iyi kapatan Muslera mutlak gole engel oldu.
38' Dries Mertens'in ceza sahası içine gönderdiği top Uğurcan'da kaldı.
37' Trabzonspor'da Zaha'ya yaptığı müdahale sonucu Rayyan Baniya sarı kart gördü.
36' Barış Alper'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Benkovic'in sektirdiği topu Rayyan Baniya uzaklaştırmayı başardı.
35' Victor Nelsson'un savunma arkasına yükselttiği topta Wilfried Zaha, Filip Benkovic'e faul yaptı.
34' Galatasaray bu dakikalarda rakibine ön alanda baskı yapıyor.
30' Muslera'nın uzun topunda Sacha Boey hızla ceza sahasına ilerledi. Boey'in içeriye pasında topu alan Zaha kaleyi denedi. Savunmadan seken top yan ağlarda kalıyor.
29' Trabzonspor'un Galatasaray ceza sahasına üst üste yolladığı ortalarda Galatasaray savunması hata yapmıyor.
28' Kerem Demirbay'ın Batista Mendy'e yaptığı harekete faul düdüğü çalındı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
25' Galatasaray'da Barış Alper sağ kanatta rakibinden sıyrılıp orta açmayı denedi. Eren'den seken top tekrar Barış Alper'e çarparak kornere gidiyor.
21' Karşılaşmada Galatasaray'ın yüzde 59'a 41 topla oynamada üstünlüğü bulunuyor.
18' Sağ kanatta topu alan Visca ceza sahası içindeki Fountas'ı düşündü. Muslera kalesinden açılıp topa sahip oldu.
17' Savunma arkasına sarkıp topla buluşan Mertens için ofsayt bayrağı havada.
14' Sağ kanatta savunmanın arkasına iyi sarkan Barış Alper bekletmeden ceza sahası içine çevirdi. Zaha top gerisinde kalsa da yerden sektirerek vurduğu şutta topu ağlara yolladı.
13' GOL Galatasaray, Zaha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
12' KAÇTI! Hızlı paslarla iyi gelen Galatasaray'da Mertens sağ çaprazdan kale önüne çevirdi. Zaha topu dokunamadı.
11' Rakibinden topu iyi saklayan Bardhi güzel bir dönüşle kaleyi önüne aldı. Enis Bardhi'nin kaleye çektiği şut savunmadan döndü.
10' Edin Visca'nun kullandığı köşe vuruşu kafalardan sekerek ters kanattan taca gitti.
9' Hızlı gelen Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas'ın içeriye pasında Nelsson'un ayak koyduğu top kornere gitti.
9' Filip Benkovic'in Enis Destan'a yükselttiği top kaleci Muslera'ya kadar geldi.
8' Kullanılan kornerin devamında Berat'ın sağ çaprazdan açtığı ortayı Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
2' Edin Visca'nın sağ kanattan yerden çevirdiği topta Mertens topu taca attı.
1' Maç başladı...