Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Geldi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul'a geldi. Bordo-mavililer, geniş güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a ulaşarak maç saatini beklemeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele için dün İstanbul'a gelen bordo-mavililer, akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a geldi ve maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor