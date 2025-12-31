Haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

